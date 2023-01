Antigo atleta do Benfica e da seleção portuguesa recebe Mérito Desportivo de Cabo Verde

Atribuição do galardão deve-se "pelo seu inestimável contributo, ação preponderante em prol do desporto nacional".

O antigo atleta do Benfica Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, que representou a seleção portuguesa de atletismo, foi distinguido pelo Governo cabo-verdiano com a medalha de Mérito Desportivo, segundo despacho a que a Lusa teve esta terça-feira acesso.

De acordo com um despacho datado de segunda-feira, assinado pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a atribuição do galardão é justificada "pelo seu inestimável contributo, ação preponderante, espírito de serviço prestados em prol do desporto nacional".

Rui Atanásio Ferreira Santos Silva nasceu em 1941 na ilha da Boa Vista, Cabo Verde, e licenciou-se em Educação Física no College of Physical Education, na Suécia, em 1986. Aos 18 anos ingressou na Académica de Mindelo, ilha de São Vicente, e em 1959 formou na ilha natal a Académica da Boa Vista.

Viajou depois para Portugal e, no início de 1966, representou o Benfica, na modalidade de atletismo, praticando 110 metros barreiras, 400 metros barreiras e nas estafetas 4x400.

"Foi campeão nos 400 metros com barreiras, a modalidade onde mais se evidenciou e, por isso, várias vezes representou Portugal, nas competições Internacionais", recorda o mesmo despacho, que lhe atribui o segundo grau da medalha de Mérito Desportivo de Cabo Verde.

No início dos anos 70 regressou a Cabo Verde "com o intuito de compartilhar com os jovens" cabo-verdianos "os conhecimentos e as experiências adquiridas em Portugal".

"Com humildade e generosidade misturada com a paixão sem limites e uma longa modéstia, começou na ilha da Boa Vista o trabalho exemplar e continuado para o desenvolvimento e divulgação da modalidade de atletismo", refere o despacho governamental.

"Como não existiam as infraestruturas de base", optou por exercer a função de professor de Educação Física no então Liceu Adriano Moreira, atual Liceu Domingos Ramos, na cidade da Praia.

"Muitas pessoas devem as grandezas das suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer. É o caso do Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, como professor e em perfeita sintonia com os deveres escolares implementou o atletismo nas escolas, apesar das condições precárias existentes nas instalações desportivas", recorda igualmente o Governo.

Aponta que já como professor em Cabo Verde "verificou que a modalidade de basquetebol era quase inexistente, além de que pouco se falava" da mesma: "Apesar de haver uns pares de bolas de basquetebol que não estavam sendo utilizadas durante as aulas de Edução Física começou a dar o uso das bolas e para o seu espanto, foi verificando o interesse que o basquetebol ia se despertando nos alunos".

Refere que "dotado de uma visão ímpar sobre questões tão diversificadas, em que se destaca o seu empenho e envolvimento solidário e voluntário quanto a preocupação na formação, no fomento e valorização das áreas para que está vocacionado, isto é, o desporto nas modalidades de atletismo e basquetebol", movimentou e serviu "como rampa de lançamento de muitos jovens e atletas cabo-verdianos".

"Esse movimento desportivo foi na verdade, construído com trabalho dedicado, traduzido no lançamento das bases para um desporto diferente do que na altura existia em Cabo Verde", assume o despacho sobre Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, que durante o Governo de Transição, no último ano do período colonial (1974/1975), foi nomeado responsável pelo desporto e empossado pelo ministro de Educação, cargo que exerceu até a sua partida para a Europa, nos finais do ano de 1976, para continuar os seus estudos na Suécia.

"O professor Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, pelo empenho individual, espírito de iniciativa, visão e concretização de desafios, aliados a uma profunda e inata capacidade de empatia com os outros, simboliza a generosidade misturada com a paixão, pelo contributo que deu ao desenvolvimento das modalidades de atletismo e basquetebol", conclui o despacho de atribuição do título, aludindo igualmente às suas "relevantes qualidades pessoais e profissionais".