Câmara de Caminha estima em mais de 8,5 milhões prejuízos causados pelo mau tempo

A Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, estimou esta terça-feira em mais de 8,5 milhões de euros, sem IVA, os prejuízos causados pelo mau tempo no primeiro dia do ano.

Em comunicado enviado às redações, a autarquia sublinhou tratar-se de "um levantamento, ainda com caráter provisório", que "resulta do apuramento de danos realizado até agora pela câmara municipal, com a colaboração de Juntas de Freguesia, particulares e empresas, e diz respeito a habitações, atividades económicas, equipamentos municipais e infraestruturas municipais".

A autarquia estimou que, "ao nível de equipamentos e infraestruturas municipais os danos sofridos sejam da ordem dos 7,9 milhões de euros, valor que ainda poderá subir".

Já os danos sofridos por particulares e empresas, rondarão os 625 mil euros.

"A câmara, através dos serviços de Proteção Civil, mas também da mobilização de outros setores municipais, tem estado no terreno desde o primeiro momento, executando trabalhos de limpeza, restabelecimento de infraestruturas e reposição de condições de circulação e de segurança", refere a nota.

Segundo aquele município trata-se de "uma primeira intervenção, que vai continuar, mas a dimensão dos danos impõe a realização múltiplas obras estruturais, em vários pontos do concelho, que foi afetado também de forma global, isto é, registaram-se danos em todas as freguesias".