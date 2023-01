Buraco da camada de Ozono está finalmente a fechar

Estudo da ONU revela que, caso o progresso continue, o buraco deverá desaparecer por volta de 2066.

Um relatório da ONU, em parceria com a Associação Americana de Meteorologia, concluiu que a camada de Ozono está a recuperar e prevê que, mantendo este progresso, o buraco deverá estar completamente fechado dentro de quatro décadas.Segundo o relatório, em 2066 a camada de Ozono deverá apresentar valores semelhantes a 1980 (altura em que não existia buraco) na zona da Antártica, em 2045 no Ártico e 2040 no resto do Mundo.As variações no tamanho do buraco de Ozono da Antártida, particularmente entre 2019 e 2021, foram impulsionadas em grande parte pelas condições meteorológicas. No entanto, o buraco nesta zona do planeta tem vindo a melhorar lentamente desde o ano 2000."A eliminação gradual de quase 99% das substâncias proibidas ajudou a preservar a camada de ozono e contribuiu significativamente para a sua recuperação e para uma diminuição da exposição humana à radiação ultravioleta prejudicial" , explicam os especialistas da ONU.De acordo com a ONU, a recuperação da camada de ozono evitará um aumento de 0,5ºC da temperatura global do planeta.