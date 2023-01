Idoso com ferimentos graves após atropelamento em Barcelos morre no Hospital de Braga

Vítima de 85 anos sofreu ferimentos graves em acidente na segunda-feira à noite.

Morreu no hospital, o homem de 85 anos que tinha sido colhido por um carro, ao início da noite de segunda-feira, na EN103, em Perelhal, Barcelos.

A vítima, José Macedo da Cunha, tinha sido transportado para o hospital de Braga com ferimentos graves, aos quais acabou por não resistir.

Os primeiros socorros à vítima tinham sido prestados pelo condutor que acidentalmente o atropelou.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos e a GNR.

Do acidente há ainda a registar um ferido ligeiro. Trata-se do condutor de uma viatura que acabou por colidir com o carro que tinha atropelado a vítima. Também foi hospitalizado.