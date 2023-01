Carro explode junto à escola secundária da Senhora da Hora em Matosinhos

Não existe, até ao momento, registo de feridos no local.

Um carro explodiu, nesta manhã de terça-feira, no parque de estacionamento junto à escola Secundária da Senhora da Hora, em Matosinhos.

O alerta foi dado às 11h28 para o corpo de bombeiros Matosinhos-Leça.

Ao que o CM apurou, não existe, até ao momento, registo de feridos no local.

As chamas já foram dominadas pelos bombeiros.



As autoridades investigam as causas do incidente.