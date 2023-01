Kika Cerqueira Gomes declara-se a Gasly e piloto francês responde-lhe em português

Casal está no Dubai a desfrutar de um período de férias.

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly não escondem a cumplicidade que têm. O casal está no Dubai (Emirados Árabes Unidos) a gozar de um período de férias e a modelo portuguesa decidiu partilhar com os seus seguidores algumas das fotografias que tiraram juntos, com uma pequena declaração na legenda: "Pedro do meu" seguido de um emoji de um coração.O piloto francês de Fórmula 1, que esta temporada correrá ao volante da Alpine, respondeu de seguida com um agradecimento em português. "Tu és querida, mas para de me esmagar a cara", escreveu primeiro em inglês, para depois terminar em português: "Obrigado. Bejinhos".