Pais de Maddie McCann usam dinheiro de fundo para pagar custas do processo contra Gonçalo Amaral

Kate e Gerry gastaram mais de 7500 euros do fundo criado para ajudar a encontrar a filha.

Os pais de Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007, usaram dinheiro do fundo destinado a encontrar a filha para pagar as custas judiciais do processo que interpuseram contra Gonçalo Amaral, ex-inspetor da PJ que esteve a cargo do caso.



A revelação foi feita após a análise das contas do fundo Madeleine, uma associação sem fins lucrativos de recolha de fundos para encontrar a menina inglesa, segundo o The Mirror.





Nos registos consultados, está descrito que Kate e Gerry McCann gastaram mais de 7500 euros do fundo em relação ao processo de difamação interposto em Portugal, e que diz respeito ao livro publicado por Gonçalo Amaral ‘Maddie: A verdade da mentira’.Em setembro passado, os pais de Maddie perderam o caso nos tribunais, depois de uma batalha judicial que se arrastou ao longo de 13 anos.