Chefe da diplomacia alemã faz visita surpresa a Kharkiv na Ucrânia

Annalena Baerbock referiu que a população ucraniana "pode contar" com o "apoio e solidariedade" da Alemanha para sobreviver ao inverno rigoroso.

A chefe da diplomacia da Alemanha fez hoje uma visita surpresa a Kharkiv, nordeste da Ucrânia, na primeira deslocação de um alto funcionário ocidental à cidade flagelada e próxima da fronteira russa, anunciou esta terça-feira o Governo alemão.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão realça que Annalena Baerbock foi convidada pelo homólogo "e amigo" Dmytro Kuleba, tendo declarado, já em Kharkiv, que a população ucraniana "pode contar" com o "apoio e solidariedade" da Alemanha no que diz respeito ao fornecimento de geradores, transformadores, combustíveis ou mantas para sobreviver ao inverno rigoroso.

"Esta cidade é um símbolo da loucura absoluta da guerra de agressão russa na Ucrânia e do sofrimento sem fim que as pessoas, especialmente aqui no leste do país, enfrentam todos os dias", disse a ministro.