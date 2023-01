Morreu Constantino II, último rei da Grécia e irmão da rainha emérita de Espanha

Antigo monarca estava hospitalizado desde a última semana.

A última aparição pública de Constantino II teve lugar, no centro de Atenas, no ano passado. O ex-monarca, acompanhado da Rainha emérita de Espanha Sofia e outros familiares, foi visto numa cadeira de rodas e com cateteres nasais. Nos últimos meses, o estado de saúde do antigo monarca piorou, tendo sido hospitalizado diversas vezes.



O último rei da Grécia, Constantino II, morreu, esta terça-feira, aos 82 anos, no hospital privado Ygeia, em Atenas, na Grécia.O irmão da rainha emérita de Espanha e tio de Felipe VI estava hospitalizado desde a última semana, revela o jornal espanhol El Mundo.A causa da morte ainda não foi divulgada, no entanto a imprensa grega avança que antigo monarca poderá ter sofrido um derrame em casa ou sido internado devido à Covid-19.O último monarca da Grécia reinou o país durante nove anos, entre 1964 e 1973, num dos períodos mais conturbados da história política do país. A 21 de abril de 1967, a monarquia sofreu um golpe militar, tendo levado o rei Constantino II a fugir do país meses depois de desencadear um contragolpe que se revelou mal sucedido. Roma foi a casa do antigo rei até 1973, data em que a monarquia foi abolida.