Morreu o cardeal George Pell, aos 81 anos

Cardeal australiano esteve envolvido no escândalo de abusos sexuais, mas acabou absolvido, em 2020, pelo Supremo.

O cardeal George Pell morreu aos 81 anos, na cidade do Vaticano. O antigo arcebispo de Melbourne foi condenado, em 2018, por abusos sexuais de dois adolescentes, que tiveram lugar em 1996.Morreu esta terça-feira, segundo referem os media internacionais, na sequência de complicações depois de uma operação à anca.Pell foi o Ministro das Finanças do Vaticano até 2017 quando foi afastado na sequência do processo de abusos sexuais que enfrentou na Austrália e que viria a considerá-lo culpado. O cardeal sempre negou ter cometido os crimes e a condenação acabou por ser anulada, numa decisão unânime do Supremo Tribunal, em 2020.