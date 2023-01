Turista italiano morre atropelado no Dakar2023

Espetador foi atingido por um concorrente e estão a decorrer investigações para determinar as circunstâncias do acidente.

Um turista italiano morreu esta terça-feira, no seguimento de atropelamento, no decorrer da nona etapa do Rali Dakar2023, entre Riade e Harad, na Arábia Saudita, anunciou a organização da prova.

"Um espetador de origem italiana, que estava junto a uma duna, foi vítima de acidente na pista do rali", refere a Amaury Sport Organisation, em comunicado. A vítima foi evacuada em helicóptero pela assistência médica e acabou por morrer durante o transporte, esclarece a ASO.

O espetador foi atingido por um concorrente e estão a decorrer investigações para determinar as circunstâncias do ocorrido, acrescente a ASO, sem revelar mais pormenores.

O Rali Dakar iniciou-se em 31 de dezembro nas margens do Mar Vermelho e terá um total de mais de 8.000 km de prova, com chegada em 15 de janeiro na costa leste, em Damman.

Baseado na Arábia Saudita pela quarta vez consecutiva, o rali de todo-o-terreno decorre essencialmente em zonas desérticas, o que não impede o interesse de espetadores, em número ainda assim inferior ao registado nas edições realizadas na América do Sul.