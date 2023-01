Kharkiv bombardeada pelos russos poucas horas depois da visita de ministra alemã

"Fiquem nos abrigos. Os ocupantes estão a bombardear de novo", alertou Oleg Synegoubov através da rede social Telegram.

As forças russas bombardearam esta terça-feira à noite Kharkiv, poucas horas depois da visita surpresa à cidade do nordeste da Ucrânia da chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, divulgou o governador regional.

Um jornalista da agência France-Presse (AFP) ouviu várias explosões na segunda maior cidade ucraniana, que ultimamente tem sido relativamente poupada dos ataques russos, mas não foi possível apurar imediatamente se o ataque causou vítimas ou danos.