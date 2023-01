Ministério Público investiga Rita Marques

Ex-secretária de Estado do Turismo foi acusada de “usurpação de poderes”, num processo que envolve o clube de futebol Salgueiros.

O Ministério Público já está a investigar a queixa-crime que o clube de futebol Salgueiros apresentou na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, por "usurpação de poderes", crime punido com pena de prisão entre seis meses e três anos ou multa de 50 a 100 dias.Saiba mais no site do Correio da Manhã