Reformados só recebem aumento das pensões em fevereiro

Montante da atualização que ficou por pagar este mês será somado à próxima pensão.

O aumento das reformas anunciado para este ano vai ser pago com atraso de um mês, porque a portaria que estabelece os aumentos para os escalões de pensões mais baixos só agora foi publicada em 'Diário da República'.