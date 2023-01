RTP debaixo de fogo por nota “displicente”

Sindicatos alertam para vários ‘erros’ num comunicado enviado pelo Conselho de Administração aos trabalhadores.

Uma simples ‘nota’ aos trabalhadores voltou a colocar o Conselho de Administração (CA) da RTP debaixo de fogo, agora na mira dos sindicatos. No passado dia seis de janeiro, a equipa liderada por Nicolau Santos enviou um email com o título ‘Novos diretores de relações institucionais e da RTP África’, em que anunciava mudanças nestas direções.Saiba mais no site do Correio da Manhã