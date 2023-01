Conceição revela 11 inicial para jogo 300 pelo FC Porto

“Vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no anterior jogo, no Jamor [frente ao Casa Pia], com a exceção do Cláudio Ramos, que vai jogar à baliza. Já ficam a saber. Nunca faço isto, mas faço-o agora pela primeira vez.” Foi desta forma que Sérgio Conceição lançou esta terça-feira o jogo desta noite (20h45), com o Arouca, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal.Saiba mais no site do Correio da Manhã