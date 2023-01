“Que a Justiça não se afaste da realidade social”: Marcelo discursa na abertura do ano judicial

O Presidente da República pediu, esta terça-feira, aos “protagonistas da Justiça” que não se afastem “da realidade social”. Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na abertura do ano judicial, admitiu que “a digitalização, ainda que tardia, abriu avenidas de inovação”, mas “o que mais se impõe é ir olhando para todo o edifício judicial e, quanto a ele, ir detetando o que já não corresponde aos novíssimos desafios e a uma comunidade mais aberta, mais internacionalizada”.Saiba mais no site do Correio da Manhã