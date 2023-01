PS viabiliza inquérito do Bloco à gestão da TAP

Parece inevitável que a primeira comissão de inquérito de 2023 seja sobre a gestão da TAP, e chamará ao Parlamento toda a administração da transportadora. Depois de o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, já ter dito que o partido viabilizaria todas as comissões de inquérito sobre a companhia, foi a vez de, esta terça-feira, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, ter revelado que o PS vai viabilizar (com uma abstenção) a do Bloco de Esquerda, considerando o âmbito e as questões suscitadas na iniciativa desta força política.Saiba mais no site do Correio da Manhã