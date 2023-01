Seis anos de cadeia para GNR que torturou migrantes em Odemira

“Todos agiram com dolo direto, em profundo gozo à custa das vítimas.” As palavras são do presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Beja, que esta terça-feira condenou sete militares da GNR julgados de torturarem imigrantes, em Odemira. Apenas um, Rúben Candeias, do posto de Vila Nova de Milfontes, vai para a cadeia. Fica ainda proibido de exercer funções na GNR durante trêsanos e meio. Os restantes foram condenados a penas suspensas.Saiba mais no site do Correio da Manhã