FC Porto recebe Arouca em busca dos quartos de final da Taça de Portugal

Esta temporada o Arouca já visitou o Dragão e foi goleado por 5-1, na I Liga.

O FC Porto, detentor do troféu, procura esta quarta-feira atingir os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, na receção ao Arouca, num dia em que há dérbi entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Os 'dragões' procuram chegar pela quinta vez consecutiva aos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Arouca, que apenas ultrapassou duas vezes os 'oitavos', em 2012/13 e 2015/16.

Esta será a primeira vez que as duas equipas se encontram na Taça, sendo que esta temporada o Arouca já visitou o Dragão e foi goleado por 5-1, na I Liga.

O encontro entre FC Porto e Arouca está marcado para as 20h45, no Estádio do Dragão, e será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.

O vencedor deste encontro vai encontrar nos quartos de final o Académico de Viseu, da II Liga, ou o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, que se defrontam a partir das 20h15, no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Às 18h45, o Sporting de Braga recebe o Vitória de Guimarães, num dos jogos de cartaz dos oitavos de final, com o vencedor a encontrar na fase seguinte o Benfica, que se apurou na terça-feira com um triunfo perante o Varzim, por 2-0.

Os bracarenses e os vimaranenses já se encontraram por 11 vezes na Taça de Portugal, com vantagem para o Sporting de Braga, que se apurou cinco vezes, contra duas do Vitória.

O Rabo de Peixe, o outro representante do Campeonato de Portugal, visita o Nacional, da II Liga, às 17h30, já depois de o Vilaverdense, da Liga 3, ter recebido a BSAD, da II Liga, a partir das 14h00.