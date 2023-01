Viúvas do radicalismo chegam amanhã ao ecrã

‘A Noiva’ fala sobre a radicalização islâmica de jovens.

A Noiva', filme que competiu na Selecão Oficial do Festival de Veneza e com o qual o realizador Sérgio Tréfaut ganhou o Prémio Especial Las Nuevas Olas no Festival de Sevilha, Espanha, chega esta quinta-feira às salas nacionais.O argumento, do mesmo Tréfaut, inspira-se em situações reais: a radicalização islâmica de jovens portugueses e os julgamentos das respetivas viúvas, que tanto alimentaram a comunicação social em anos recentes. O objetivo do cineasta não era, diz ele, o de dar respostas às inquietações que o tema nos suscita mas, pelo contrário, "fazer um filme intrigante". Missão cumprida. Nos primeiros dez minutos da obra, Bárbara González – interpretada pela atriz Joana Bernardo –, já prisioneira, assiste à execução do marido, pai dos seus dois filhos e da criança que está por nascer. E reza.Nas cenas finais, vemo-la a ser julgada e a pedir ao pai que, em caso de condenação à morte, lhe fique com os filhos. "A vida é uma coisa insignificante. Aceitei a morte", diz ela, com ar aparentemente tranquilo. A mesma aparente serenidade com que vive todas as suas provações e que, no final, nos deixam com o ponto de interrogação. O que sentem as viúvas do Daesh? A sério.