Cirurgias em risco por falta de sangue

O risco real de cancelamento de cirurgias devido à escassez de sangue merece um forte alerta da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABE).“Verificamos todas as condições para a ocorrência da ‘tempestade perfeita’ para uma falta de sangue de proporções verdadeiramente históricas e preocupantes”, diz Alberto Mota, presidente da federação, que aponta algumas razões. Entre elas estão fatores circunstanciais, como os feriados, pontes, época festiva do Natal e do início do ano. Mas também as gripes, infeções respiratórias e outras doenças são fatores que provocam uma diminuição da disponibilidade. A última informação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) dava já conta de reservas limitadas em grupos sanguíneos como o A-, B-, O+ e O-.