Portugal e Grécia assinam acordo de assistência mútua em Proteção Civil

Portugal e a Grécia assinaram esta terça-feira, em Lisboa, um acordo de assistência mútua em Proteção Civil, que prevê apoio em caso de incêndios florestais, inundações e sismos, e a realização de simulacros conjuntos de catástrofes, bem como intercâmbio de peritos e informações.O acordo foi assinado à margem de um seminário europeu sobre os incêndios do ano de 2022 presidido pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, com a presença do Comissário Europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

“Acabámos de candidatar-nos a fundos da União Europeia para meios aéreos adicionais de combate a incêndios [já para este ano]”, anunciou José Luís Carneiro. Portugal continua disponível para receber, em Castelo Branco, um dos quatro centros de pré-posicionamento de meios aéreos, terrestres e humanos que a União Europeia prevê disponibilizar em pontos da Europa.