Taxa de inflação média de 2022 foi a mais elevada dos últimos 30 anos

A taxa de inflação média anual em Portugal fixou-se nos 7,8%, o valor mais alto desde 1992, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 30 de dezembro de 2022", referiu o INE.





No mês de dezembro de 2022, a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 9,6%, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada em novembro.

Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a variação homóloga foi 7,3% (7,2% no mês anterior), taxa mais elevada desde dezembro de 1993. Em termos mensais, o IPC apresentou uma variação de -0,3% em dezembro (0,3% no mês anterior e nula em dezembro de 2021).