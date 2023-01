Federação inglesa investiga Oxford-Arsenal por suspeita de apostas ilegais

Investigação centra-se no cartão amarelo mostrado ao defesa do Oxford Ciaron Brown quando o jogo ainda estava empatado.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) está a investigar o jogo da Taça de Inglaterra entre o Oxford e o Arsenal, disputado na terça-feira e que os londrinos venceram por 3-0, devido a "padrões suspeitos relacionados com apostas".

De acordo com a imprensa inglesa, a investigação centra-se no cartão amarelo mostrado ao defesa do Oxford Ciaron Brown, aos 59 minutos, quando o jogo ainda estava empatado.

O Arsenal apurou-se para a quarta ronda da Taça de Inglaterra de futebol, após triunfar no campo do Oxford (3-0), do terceiro escalão, num encontro em que o português Fábio Vieira fez duas assistências para golo.