Ativista queniano dos direitos LGBTQ encontrado dentro de caixa à beira da estrada foi morto por asfixia

Homem com quem Chiloba partilhava casa é o principal suspeito.

O ativista queniano pelos direitos LGBTQ Edwin Chiloba, cujo corpo foi encontrado dentro de uma caixa de metal, à beira da estrada, perto da cidade de Eldoret, no Quénia, na semana passada, morreu asfixiado com meias enfiadas na boca."[Chiloba] morreu de asfixia. Descobrimos que tinha um pedaço de tecido de umas calças de ganga atado à volta da boca e à volta do nariz", disse o patologista Johansen Oduor à Reuters."[Chiloba] tinha meias enfiadas na boca", acrescentou o patologista que adiantou que o ativista não apresentava nenhum outro ferimento.A polícia queniana acredita que Chiloba, que era também modelo e designer de moda, foi morto na casa onde vivia e o colega de quarto Jacktone Odhiambo, com quem as autoridades acreditam que o ativista mantinha uma relação, é o principal suspeito.Odhiambo e quatro outros suspeitos estão sob custódia policial.