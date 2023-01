Relação afasta juíza que ia julgar Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina Ribeiro

Julgamento que irá decorrer no Tribunal de Sintra, e que já foi adiado três vezes, continua sem data marcada.

A Relação de Lisboa deu razão a Duarte Lima e decidiu afastar a juíza que ia julgar pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. A defesa do ex-deputado do PSD alegava que a magistrada já tinha proferidos juízes pré-condenatórios, antes mesmo de se iniciar o julgamento, no Tribunal de Sintra.Segundo João Barroso Neto, advogado de defesa de Duarte Lima, não estavam "assegurados os deveres de imparcialidade que devem caracterizar a atuação".A imparcialidade da magistrada foi posta em causa, o que levou a que o Tribunal da Relação de Lisboa tomasse a decisão de a afastar do processo. O julgamento, que já foi adiado três vezes, terá agora de ser redistribuído a outro magistrado. Rosalina Ribeiro foi assassinada há 14 anos, no Brasil.O Ministério Público do Brasil acusou Duarte Lima de assassinar a ex-companheira do milionário Luís Tomé Feteira.