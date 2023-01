Morreu aos 56 anos a supermodelo alemã Tatjana Patijz

Causa da morte ainda não foi divulgada.

Tatjana Patijz, uma das modelos de maior sucesso na década de 80 e 90, morreu aos 56 anos, anunciou a revista Vogue esta quarta-feira.A causa da morte ainda não foi divulgada.A modelo, nascida na Alemanha e criada na Suécia, foi uma das grandes supermodelos juntamente com Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista e Cindy Crawford. As cinco foram rosto do videoclipe "Freedom!'90", de George Michael.O desfile de Etro, que faz parte da semana da moda de Milão, foi a última aparição de Tatjana em passerelle, em fevereiro de 2019.