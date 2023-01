Morreu o histórico guitarrista Jeff Beck vítima de meningite bacteriana

Artista ganhou sete Grammy e foi indicado para o Rock and Roll Hall of Fame duas vezes.

Luciano Pavarotti, Rod Stewart, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper e Johnny Depp.

O guitarrista de Rock Jeff Beck, considerado um dos melhores de todos os tempos, morreu esta terça-feira, aos 78 anos, foi anunciado esta quarta-feira no site oficial do artista."Em nome da família, é com profunda tristeza que partilhamos a notícia da morte de Jeff Beck. Depois de ter contraído subitamente uma meningite bacteriana, morreu pacificamente ontem", lê-se na mensagem."A família pede privacidade enquanto processam esta tremenda perda", pode ler-se.Jeff Beck tornou-se conhecido do público por fazer parte da banda Yardbirds em 1965, ao substituir Eric Clapton. O timbre e a presença em palco do artista redefeniram a música para guitarra nos anos 60 e tiveram influência nos géneros de heavy metal, jazz-rock e punk, avança a BBC news.O músico ganhou sete Grammy e foi indicado para o Rock and Roll Hall of Fame duas vezes. A primeira aconteceu em 1992, como membro dos Yadbirds e a segunda como artista a solo, em 2009.