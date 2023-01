PJ fotografa entregas de dinheiro vivo

Investigação começa com denúncia contra autarca do PSD, mas é o presidente da câmara do PS que é apanhado em flagrante.

Foram várias as vigilâncias feitas pelos elementos da Polícia Judiciária do Porto - que fotografaram encontros de Miguel Reis, atual presidente da Câmara de Espinho, com empresários do concelho - e que levaram as autoridades a sustentar que houve entregas de dinheiro vivo, para pagamentos de atos de corrupção. As provas já foram esta quarta-feira mostradas às defesas dos cinco detidos - que só esta quinta-feira começam a ser interrogados no Tribunal de Instrução Criminal do Porto - e fundamentam a panóplia de crimes imputados aos arguidos - além de corrupção, há suspeitas de prevaricação e tráfico de influências.Saiba mais no site do Correio da Manhã