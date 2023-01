Sobe para 48 o número de mortes em protestos antigovernamentais no sul do Peru

Sete pessoas perderam a vida "devido a acidentes de trânsito e incidentes relacionados com o bloqueio" de estradas.

Um manifestante morreu na cidade de Cuzco, no sul do Peru, elevando para 48 o total de mortos nos protestos contra o governo, avançou o serviço regional de saúde.

A deputada de esquerda Ruth Luque revelou que a última vítima, Remo Candia Guevara, líder da comunidade camponesa Urinsaya Ccollana, na província de Anta, morreu num hospital em Cuzco.

Segundo a Provedoria do Povo, 40 manifestantes morreram desde o início dos protestos em confrontos diretos com agentes das forças de seguranças, além de um agente policial, enquanto outras sete pessoas perderam a vida "devido a acidentes de trânsito e incidentes relacionados com o bloqueio" de estradas.