Menina de três anos esquecida durante seis horas em autocarro escolar em Cinfães

Uma menina de três anos esteve esquecida mais de seis horas num autocarro escolar. A falta da criança, aluna do jardim de infância de Nespereira, Cinfães, só foi detetada quando, pelas 15h30 de segunda-feira, a mãe a foi buscar ao estabelecimento de ensino e ninguém sabia da menina.A mãe da criança, que não quis prestar declarações, apresentou queixa no agrupamento escolar General Serpa Pinto. Manuel Pinto, diretor do agrupamento, confirmou a denúncia e diz que já foi aberto um processo de averiguações.

“Enquanto o processo está a decorrer as pessoas envolvidas estão suspensas de funções”, disse ao