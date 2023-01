PJ investiga morte suspeita de ex-comandante da PSP de Aveiro

Serafim Sousa Tavares foi encontrado em paragem cardiorrespiratória na via pública.

A carregar o vídeo ...

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de Serafim Sousa Tavares, que foi comandante da PSP Aveiro até 2019. O CM apurou que os ferimentos que o corpo apresentava não são compatíveis com queda. A autópsia deverá ajudar as esclarecer as causas da morte.



Serafim Sousa Tavares foi encontrado em paragem cardiorrespiratória, esta quarta-feira à tarde, na via pública junto à Universidade de Aveiro, por um estudante. O alerta foi dado aos bombeiros para "um homem a sangrar do nariz". A equipa do INEM estava mobilizada para uma outra ocorrência e o oficial da PSP foi levado para o hospital de Aveiro, onde a morte foi declarada. A PSP de Aveiro foi acionada para o hospital e deu o alerta para a PJ.