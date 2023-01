Grupo mercenário russo afirma ter tomado a cidade ucraniana de Soledar mas Zelensky desmente

"Toda a cidade está repleta de cadáveres de soldados ucranianos", afirmou o líder do grupo Wagner.

A organização paramilitar de origem russa, Grupo Wagner, afirma ter tomado, esta quinta-feira, o controlo total da cidade ucraniana de Soledar.

O grupo mercenário afirmou que a cidade está "cheia de corpos ucranianos", de acordo com a agência Reuters.



Yevgeny Prigozhin, o líder do Grupo Wagner, e aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, disse que as suas forças tinham "tomado Soledar e morto cerca de 500 soldados ucranianos". "Toda a cidade está repleta de cadáveres de soldados ucranianos", acrescentou.



Prigozhin já tinha afirmado, esta quarta-feira, que a cidade de Soledar tinha sido tomada, no entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartou as alegações e afirmou que "a batalha por Soledar continua", mas ainda não fez qualquer comentário às alegações mais recentes da mílicia privada russa, sobre os soldados ucranianos mortos.



O Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse aos jornalistas, esta quarta-feira, que não podia corroborar as notícias de que Soledar estava agora nas mãos da Rússia.



O governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, disse à televisão estatal ucraniana que 559 civis continuam em Soledar, incluindo 15 crianças, e que era impossível evacuá-los devido aos combates que estão a decorrer. A cidade, antes da guerra, tinha uma população de cerca de 10,500 habitantes.



O Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, nomeou na quarta-feira o Chefe do Estado-Maior, General Valery Gerasimov, como comandante geral do que Moscovo chama a "operação militar especial" na Ucrânia, que vai no 11º mês.



A mudança destituiu efectivamente o General Sergei Surovikin, que foi nomeado em outubro para liderar a invasão e comandar os ataques às infra-estruturas energéticas da Ucrânia.