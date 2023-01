Ex de Ronaldo ataca Georgina

Nereida Gallardo, a espanhola que conquistou o coração de Cristiano Ronaldo, em 2008, surpreendeu ao apontar o dedo à atual companheira do craque, Georgina Rodríguez. Atualmente proprietária de uma clínica de estética, Nereida Gallardo, de 39 anos, decidiu avaliar ao pormenor o corpo e o rosto de Gio, garantindo que “nem tudo é natural” e enumerando as intervenções estéticas que a modelo espanhola terá feito.Saiba mais no site do Correio da Manhã