Carga fiscal desce para travar escalada de preços

As medidas do Governo para travar a escalada de preços do gasóleo e da gasolina - com valores no verão acima dos dois euros/litro - baixou a carga fiscal dos combustíveis. Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, o peso dos impostos no gasóleo passou de 48%, no 1.º trimestre, para 37%, no 4.º trimestre, passando na gasolina de 54% para 47,9%, nos mesmos períodos.Saiba mais no site do Correio da Manhã