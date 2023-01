Homem baleado no pescoço em discoteca no Seixal

Ainda é desconhecido se o atirador já foi identificado e detido, ou se continua em fuga.

Um homem foi baleado no pescoço, numa discoteca, esta madrugada de quinta-feira, no Seixal.Trata-se de um homem de 34 anos, que ficou ferido gravemente e foi transportado para o Hospital Garcia de Horta, em Almada. A vítima contínua no hospital, em estado grave.Não foi possível apurar se o homem foi atingido dentro da discoteca, ou à porta.Ainda é desconhecido se o atirador já foi identificado e detido, ou se continua em fuga.O alerta foi dado por volta das 5h23 para desacatos à porta da discoteca Roots. O local é conhecido por frequentes desacatos e não é a primeira vez que se registam disparos com arma de fogo. A PSP dirigiu-se de imediato ao local e tomou conta da ocorrência.No local estiveram operacionais dos Bombeiros da Amora e da VMER de Almada.