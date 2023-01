Novo CM obriga a reforçar tiragem

A nova imagem dotem suscitado enorme curiosidade junto dos portugueses e dos leitores em particular, a ponto de o jornal ter esgotado de norte a sul do País. Facto que levou ao reforço da tiragem e do número de exemplares em muitos pontos de venda, de modo a satisfazer todas as solicitações, para que ninguém fique privado do jornal da sua preferência.A par das melhorias sublinhadas pelos muitos leitores que expressaram a sua opinião sobre as virtudes do novo grafismo – um jornal mais elegante, moderno, organizado, fácil de ler, próximo das pessoas, com mais notícias – fica o aplauso para o conteúdo: “Vocês dão tudo”, “não têm medo”, “estão em toda a parte”, e “quem quer saber das notícias compra o

Basta recordar a questão da indemnização na TAP ou o caso da ex-secretária de Estado com as contas arrestadas para perceber a importância dona comunicação social. Temas que vamos continuar a aprofundar, reforçando a investigação aos grandes temas da atualidade, sem esquecer os problemas que afetam as populações e o cidadão comum.