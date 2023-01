Farmácias estão com falta de remédios

Devido à rutura de remédios nas farmácias, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) suspendeu a exportação de 110 medicamentos e há outros 98 cuja venda para outros países da União Europeia obriga a notificação prévia. De entre os medicamentos cuja exportação está suspensa temporariamente está a amoxicilina (antibiótico), o ibuprofeno (anti-inflamatório) ou vacinas contra a febre tifoide, hepatite A e tuberculose. Na lista de remédios cuja exportação obriga a notificação prévia ao Infarmed estão Clamoxyl, Nurofen, Trifen e Ben-U-Ron.Saiba mais no site do Correio da Manhã