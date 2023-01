Ministro da Cultura recusa aumentar apoio às artes

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, recusou esta quarta-feira, numa audição parlamentar, aumentar o financiamento dos apoios sustentados às artes para responder à contestação do setor, mas admitiu discutir – e alterar – o modelo dos próximos concursos. “Percebo a insatisfação e o descontentamento das estruturas apoiadas que perderam apoio, quer das estruturas que investiram num projeto e esperam concretizar e que agora veem frustradas as expectativas. Mas cabe-me tomar decisões que tenham racionalidade” e “que não sejam baseadas no caso concreto”, disse o governante na Assembleia da República.Saiba mais no site do Correio da Manhã