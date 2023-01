Uma taça cheia de martínez

Galeno deu início à vitória. Depois, foi o espanhol a brilhar: entrou ao intervalo e marcou por três vezes.

Taremi mostrou o caminho, Galeno marcou o primeiro, mas foi Toni Martínez a encher a Taça. O avançado espanhol entrou ao intervalo e marcou por três vezes. O FC Porto segue para os ‘quartos’, onde encontra o Ac. Viseu, o mesmo adversário das meias-finais da Taça da Liga.









Como prometido, Sérgio Conceição apostou nos mesmos jogadores que não conseguiram mais do que um empate contra o Casa Pia. O jogo começou em forma de susto, com Uribe a cabecear a rasar o poste da própria baliza. Mas, paulatinamente, a ameaça foi passando para o lado contrário do relvado.

Já se sabe que Taremi é um 9 com muito de 10 e foi ele a pegar na batuta dos momentos mais orquestrados dos dragões, com ponto alto aos 31’. Passe milimétrico do iraniano e Galeno a finalizar de primeira para o 1-0.





O samba de janeiro do brasileiro só teve continuidade na segunda parte, mas agora em tons de ‘fiesta’. Toni Martínez entrou ao intervalo e aproveitou mais um passe perfeito de Taremi - segunda assistência da noite - para abrir a conta pessoal, aos 55’, na cara do guarda-redes do Arouca. Não demoraria dois minutos até à repetição do filme de sucesso de Martínez, desta vez a cruzamento de João Mário. Ora, não há duas sem três: antes do apito final, o avançado completou o hat trick. Barriga cheia de Martínez e o FC Porto segue para os quartos, onde encontra o Ac. Viseu, da II Liga.