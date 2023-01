“O arguido não quis saber de ninguém”: Homem julgado por matar jovem durante fuga à GNR

Procurador do Ministério Público pediu pena efetiva para o homem, de 48 anos.

O procurador do Ministério Público pediu, esta quarta-feira , no Tribunal de Matosinhos pena efetiva para o homem, de 48 anos, que em janeiro do ano passado ao fugir à GNR colidiu violentamente com o carro de um jovem que acabou por morrer, em Mindelo, Vila do Conde. Já a advogada do arguido pediu pena suspensa.