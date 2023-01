Sp. Braga nos quartos de final da Taça de Portugal com reviravolta em cinco minutos

O Sp. Braga apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal, onde encontrará o Benfica, após sensacional reviravolta (3-2) frente ao vizinho V. Guimarães. Aos 80’ os vitorianos venciam por 2-0, mas permitiram três golos em cinco minutos.





O Vitória entrou muito bem no jogo, criou duas oportunidades e aos 16’ marcou mesmo, através de um remate cruzado de Jota Silva. Os vimaranenses criavam problemas a um Sp. Braga irreconhecível, que no 1.º tempo foi infrutífero e que no último lance sofreu o segundo golo: obra de arte de Anderson num chapéu a Matheus.