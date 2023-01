Dupla foge à PSP com crianças dentro do carro no Porto

Homem e mulher foram detidos por tráfico de droga e condução perigosa.

A PSP deteve um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 19, por tráfico de droga e condução perigosa, no Porto. Numa ação de fiscalização, a dupla ignorou as ordens de paragem e fugiu, mas acabou intercetada.



Tinham 1354 doses de haxixe. No carro seguiam duas crianças, seis e 11 anos. A CPCJ foi acionada.