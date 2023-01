"Infiel e escravo gay": É assim que os extremistas do Daesh definem Cristiano Ronaldo

Jihadistas não ofendem o astro português pela sua nacionalidade, ou pelos seus ideais, mas sim por ter assinado com um clube da Arábia Saudita.

Vários radicais extremistas do Daesh, auto proclamado Estado Islâmico, denominaram Cristiano Ronaldo de "infiél e escravo gay", através da rede social Telegram.

Os jihadistas não atacam o astro português pela sua nacionalidade, ou pelos seus ideais, mas sim por ter assinado com um clube da Arábia Saudita, país rival do grupo terrorista, de acordo com o jornal de notícias espanhol La Razón.

Cristiano Ronaldo assinou um contrato de duas temporadas com o clube saudita, Al Nassr.