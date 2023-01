Idosa gravemente ferida em atropelamento em Santa Maria da Feira

GNR de Lamas foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.

Uma idosa, com cerca de 80 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de quinta-feira, depois de ser atropelada por um carro, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Lourosa, para um atropelamento rodoviário, na rua Mãe d'Agua, em Modelos.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência de reanimação da Feira, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR de Lamas foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.