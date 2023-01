Homem detido no jogo do SC Braga com o Vitória SC

Detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Esta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, no âmbito do policiamento desportivo para a taça de Portugal de Futebol, entre as equipas do SC Braga e Vitória SC, a PSP deteve um cidadão com 31 anos de idade, por arremesso de um objeto para o grupo de adeptos visitantes.

