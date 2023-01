Militar da GNR ferido com gravidade em atropelamento em Grândola

Vítima foi atropelada quando estava a assinalar um acidente.

Um militar da GNR, de 26 anos, ficou esta quarta-feira ferido com gravidade na sequência de um atropelamento por um automóvel no Itinerário Complementar 33 (IC33) nos arredores de Grândola (Setúbal), disse fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o militar foi atropelado ao quilómetro 39 do IC33, quando "estava a sinalizar um acidente".

O homem foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, adiantou a fonte da Guarda.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta foi dado às 18:25.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Grândola, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de nove operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA.