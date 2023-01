Homem conduz carro para o interior de um hotel na China após discussão com o gerente

Hóspede, de 28 anos, acabou por ser preso depois do incidente.

Um hóspede conduziu um carro de luxo para o átrio do hotel onde estava hospedado depois de ter tido uma discussão com o gerente, esta terça-feira, em Xangai, na China.As imagens foram captadas por uma testemunha e mostram o veículo branco a entrar no átrio do hotel, através da porta principal, atropelando o estava no caminho, desde molduras a portas.Um grupo de homens ainda tentou parar o carro, mas sem sucesso.O hóspede, de 28 anos, foi preso depois do incidente, no qual não resultaram feridos, avança a Reuters.Durante a investigação as autoridades apuraram que o homem estava perturbado por ter perdido um computador portátil durante a estadia no hotel.