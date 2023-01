UEFA introduz videoárbitro na fase a eliminar da Liga Conferência Europa

Jogos do 'play-off' de apuramento para os oitavos de final estão agendados para 16 e 23 de fevereiro.

O videoárbitro (VAR) vai ser utilizado no que falta disputar da Liga Conferência Europa de futebol, competição em que o Sporting de Braga está no 'play-off' de acesso aos oitavos de final, informou esta quinta-feira a UEFA.

"Pela primeira vez, o assistente de videoárbitro (VAR) será utilizado nos jogos que estão por efetuar da Liga Conferência Europa, do 'play-off' aos jogos seguintes, até à final", indicou o organismo máximo do futebol europeu.

Os jogos do 'play-off' de apuramento para os oitavos de final estão agendados para 16 e 23 de fevereiro, com as equipas vencedoras da eliminatória a juntarem-se aos já apurados AZ Alkmaar, Djurgarden, Basaksehir, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham.

O Sporting de Braga, que caiu para a Liga Conferência Europa depois de ser terceiro classificada na fase de grupos da Liga Europa, vai defrontar a Fiorentina, segunda no seu grupo da terceira competição da UEFA.

O Sporting de Braga vai receber a Fiorentina (17:45) em 16 de fevereiro, e visita Itália em 23 (20:00 horas em Lisboa).

A final da Liga Conferência Europa, competição que vai apenas na segunda edição, depois de a primeira ter tido como campeã a Roma, de José Mourinho, está agendada para 07 de junho, na Eden Arena, em Praga, na República Checa.